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Лавров провёл переговоры с главой МИД Сирии в Москве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в ходе его визита в Москву.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Сирии в Москве
  • РИА Новости

«Сергей Лавров и Фейсал Микдад провели доверительный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, констатировав совпадение оценок нынешнего состояния международных отношений как глобального столкновения сил, выступающих за суверенитет и равноправие всех государств, с геополитической гегемонией «коллективного Запада», начинающего терять свои позиции в современном мире», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что Фейсал Микдад также выразил признательность за эффективное содействие России в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии.

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