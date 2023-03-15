Лавров провёл переговоры с главой МИД Сирии в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в ходе его визита в Москву.

«Сергей Лавров и Фейсал Микдад провели доверительный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, констатировав совпадение оценок нынешнего состояния международных отношений как глобального столкновения сил, выступающих за суверенитет и равноправие всех государств, с геополитической гегемонией «коллективного Запада», начинающего терять свои позиции в современном мире», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что Фейсал Микдад также выразил признательность за эффективное содействие России в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии.