В Москве откроют сезон летних кафе с 1 апреля

В Москве планируют открыть сезон летних кафе с 1 апреля.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Рестораторы могут начать устанавливать летние веранды с 15 марта.

Как рассказал глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, разместить такие кафе можно бесплатно, но нужно подать заявку в городскую схему размещения.

Владельцы ресторанов могут выбрать стандартный или индивидуальный формат веранд.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что проект капитального ремонта культурно-досугового центра «Арктика» в Бабушкинском районе столицы согласован.