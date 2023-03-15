В Москве откроют сезон летних кафе с 1 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Рестораторы могут начать устанавливать летние веранды с 15 марта.
Как рассказал глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, разместить такие кафе можно бесплатно, но нужно подать заявку в городскую схему размещения.
Владельцы ресторанов могут выбрать стандартный или индивидуальный формат веранд.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что проект капитального ремонта культурно-досугового центра «Арктика» в Бабушкинском районе столицы согласован.