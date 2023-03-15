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В Москве откроют сезон летних кафе с 1 апреля

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В Москве планируют открыть сезон летних кафе с 1 апреля.
В Москве откроют сезон летних кафе с 1 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Рестораторы могут начать устанавливать летние веранды с 15 марта.

Как рассказал глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, разместить такие кафе можно бесплатно, но нужно подать заявку в городскую схему размещения.

Владельцы ресторанов могут выбрать стандартный или индивидуальный формат веранд.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что проект капитального ремонта культурно-досугового центра «Арктика» в Бабушкинском районе столицы согласован.

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