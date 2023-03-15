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Юрист Гусятников рассказал, как вернуть товары в случае дистанционной покупки

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Управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников дал советы по возврату товаров при дистанционной покупке.
Юрист Гусятников рассказал, как вернуть товары в случае дистанционной покупки
  • РИА Новости

«Для того чтобы оценить товар и понять, действительно ли он подходит, покупателю иногда приходится вскрывать упаковку и нарушать заводские пломбы. В таком виде товар возвращается продавцу. Даже если он не был в использовании, повреждённая упаковка может стать проблемой для повторной реализации товара. Поэтому продавцы стремятся сослаться на те или иные обстоятельства, чтобы отказать в возврате», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Если продавец уточнил срок возврата, то покупатель должен в него уложиться.

Допустимо возвращать покупку без объяснения причин. Поводом для отказа не может служить повреждённая упаковка или отсутствие чека.

Если данных от продавца в письменном виде о сроках и порядке возврата нет, то вернуть товар разрешено в течение трёх месяцев.

«Далеко не все знают о подобных условиях, и этим активно пользуются продавцы, которые могут ссылаться на то, что вы сможете вернуть вещь, только если она с браком. Тем не менее по закону вы вообще можете не объяснять причину и сдать товар назад, даже если вам просто не понравился его внешний вид», — пояснил Гусятников.

По закону продавец должен принять товар назад и вернуть деньги в течение десяти дней. Он вправе вычесть цену доставки.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с продажами бытовой техники.

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