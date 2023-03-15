Госдума одобрила в I чтении проект о дисциплинарном аресте военных в период мобилизации

Государственная дума одобрила в первом чтении проект о дисциплинарном аресте военных в период мобилизации.

Об этом пишет ТАСС.

Согласно проекту, командиры воинской части в период мобилизации и военного положения получают право назначать дисциплинарный арест прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам.

Такое же право предлагается закрепить за начальником органа военной полиции.

Предполагается, что дисциплинарный арест будут назначать на десять суток за один либо несколько грубых дисциплинарных проступков.

В феврале сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о праве командира воинской части назначать дисциплинарный арест прапорщикам и сержантам в период мобилизации.