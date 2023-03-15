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В Альянсе турагентств назвали дальность перелёта на Кубу одной из причин невысокого спроса на туры

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о нюансах спроса на Кубу среди отечественных туристов.
В Альянсе турагентств назвали дальность перелёта на Кубу одной из причин невысокого спроса на туры
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«Летают сейчас в пять раз меньше рейсов, чем в прошлом году, и рейс летит не 12 часов, а 15, облетая Европу. На самом деле, 90% россиян приезжают туда по системе «всё включено». То есть там всё уже: и билеты, и страховка, и трансфер, пятиразовое питание, все напитки», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, россияне любят Кубу, ведь среди прочего там хорошие цены.

«Но дело в том, что лететь туда 15—16 часов как минимум и без посадки. Это очень многих людей отпугивает, и естественно влияет на удорожание путёвки», — добавил Мкртчян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

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