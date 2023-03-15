Дело о посягательстве на жизнь сотрудников МВД возбудили после стрельбы в Вятских Полянах
Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна.
Об этом говорится на сайте СУ СК России по Кировской области.
По версии следствия, 47-летний мужчина был в состоянии опьянения.
Ранее progorod43 сообщал, что открывший в Кировской области стрельбу мужчина выстрелил в полицейского.
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