Дело о посягательстве на жизнь сотрудников МВД возбудили после стрельбы в Вятских Полянах

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна.

Об этом говорится на сайте СУ СК России по Кировской области. По версии следствия, 47-летний мужчина был в состоянии опьянения. Ранее progorod43 сообщал, что открывший в Кировской области стрельбу мужчина выстрелил в полицейского.