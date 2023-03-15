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Юрист Иващенко прокомментировала изменения в перерасчётах ЖКУ

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко разъяснила изменения в перерасчётах ЖКУ.
Юрист Иващенко прокомментировала изменения в перерасчётах ЖКУ
  • РИА Новости

«Все перерасчёты должны быть сделаны до 1 апреля 2023 года. Допустим, оплата за отопление осуществляется равномерно в течение календарного года на основании показаний квартирного или общедомового приборов учёта. В этом случае сумма корректируется исполнителем в первом квартале года, следующего за расчётным годом», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ежегодная корректировка также проводится, если в помещениях многоквартирного дома полностью или частично отсутствуют индивидуальные или общие приборы учёта.

«При этом там есть коллективные (общедомовые) приборы учёта и помещения, площадь которых составляет более 50% всех помещений многоквартирного дома, оборудованных распределителями», — сказала Иващенко.

Как отметила эксперт, перерасчёт могут проводить и чаще раза в год.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН заявила, что в России жильцам многоквартирных домов необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний (УК).

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