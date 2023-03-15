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В Госдуме прокомментировали закон о страховом возмещении для вкладчиков обанкротившихся банков

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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла закон, позволяющий вкладчикам обанкротившихся банков с 2024 года дистанционно обращаться за страховым возмещением.
В Госдуме прокомментировали закон о страховом возмещении для вкладчиков обанкротившихся банков
  • РИА Новости

«Сегодня по закону вкладчикам прогоревших кредитных организаций положено страховое возмещение по вкладам максимум 1,4 млн рублей. Но офисы Агентства по страхованию вкладов, которое уполномочено вести дела по обанкротившимся банкам, не всегда находятся в шаговой доступности от пострадавших вкладчиков», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, принято решение о предоставлении возможности решить эти вопросы удалённо, с помощью портала госуслуг.

«Но для этого необходимо иметь усиленную неквалифицированную подпись. Это довольно серьёзная защита от злоумышленников средств добросовестных граждан, имеющих право на получение средств обанкротившегося банка», — добавил Аксаков.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

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