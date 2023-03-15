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Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

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Президент России Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, а также на задержки с соцвыплатами и обеспечением жильём.

«Самое серьёзное внимание прокуроры должны уделять защите прав несовершеннолетних», — цитирует РИА Новости Путина.

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.

«В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильём детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры», — сказал президент России.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

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