Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
«Самое серьёзное внимание прокуроры должны уделять защите прав несовершеннолетних», — цитирует РИА Новости Путина.
Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
«В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильём детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры», — сказал президент России.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.