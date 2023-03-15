ГП: 2 млрд рублей потратили не на развитие радиоэлектроники, а на закупки за рубежом
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом глава надзорного ведомства Игорь Краснов заявил, выступая на итоговой коллегии.
«По нашему требованию Минпромторгом приняты меры по возврату почти 2 миллиардов рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Краснов.
Отмечается, что Краснов поручил прокурорам установить контроль за своевременным переходом государственных органов на отечественное программное обеспечение.