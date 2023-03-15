ГП: 2 млрд рублей потратили не на развитие радиоэлектроники, а на закупки за рубежом

Генпрокуратура России потребовала вернуть порядка 2 млрд рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектроники, но фактически потраченных на закупки у иностранных производителей.

Как пишет РИА Новости, об этом глава надзорного ведомства Игорь Краснов заявил, выступая на итоговой коллегии.

«По нашему требованию Минпромторгом приняты меры по возврату почти 2 миллиардов рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Краснов.

Отмечается, что Краснов поручил прокурорам установить контроль за своевременным переходом государственных органов на отечественное программное обеспечение.