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«Транснефть» обнаружила взрывные устройства на НПС нефтепровода в Брянской области

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«Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов, сообщил представитель компании.
«Транснефть» обнаружила взрывные устройства на НПС нефтепровода в Брянской области
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

Станция «Новозбыково» не перекачивает нефть, отметили в компании. Как утверждает компания, целью атаки было убийство людей.

Инфраструктура не пострадала, сейчас ведутся следственные действия, говорится в сообщении агентства.

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