«Транснефть» обнаружила взрывные устройства на НПС нефтепровода в Брянской области
«Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов, сообщил представитель компании.
- AP
Об этом пишет ТАСС.
Станция «Новозбыково» не перекачивает нефть, отметили в компании. Как утверждает компания, целью атаки было убийство людей.
Инфраструктура не пострадала, сейчас ведутся следственные действия, говорится в сообщении агентства.
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