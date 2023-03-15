«Транснефть» обнаружила взрывные устройства на НПС нефтепровода в Брянской области

«Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов, сообщил представитель компании.

Об этом пишет ТАСС.

Станция «Новозбыково» не перекачивает нефть, отметили в компании. Как утверждает компания, целью атаки было убийство людей.

Инфраструктура не пострадала, сейчас ведутся следственные действия, говорится в сообщении агентства.