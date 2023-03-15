Узнать больше

Уровень газификации в России достиг 73%

Короткая ссылка
Уровень газификации в России достиг 73%, заявил глава Минэнерго страны Николай Шульгинов.
Уровень газификации в России достиг 73%
  • РИА Новости

По словам министра, на данный момент подано более 1 млн 100 тыс. заявок на догазификацию, при этом около 730 тыс. обращений уже удовлетворены.

«Количество заключённых договоров от принятых заявок составляет 92%. Газ подведён до границ более 504 тыс. участков. Уровень газификации по стране достиг 73%», — цитирует Шульгинова ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что программа бесплатной газификации в российских регионах будет продолжена.

Он подчеркнул, что для граждан программа будет действовать на постоянной основе.

Путин также поставил задачу в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить