Уровень газификации в России достиг 73%, заявил глава Минэнерго страны Николай Шульгинов.

По словам министра, на данный момент подано более 1 млн 100 тыс. заявок на догазификацию, при этом около 730 тыс. обращений уже удовлетворены.

«Количество заключённых договоров от принятых заявок составляет 92%. Газ подведён до границ более 504 тыс. участков. Уровень газификации по стране достиг 73%», — цитирует Шульгинова ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что программа бесплатной газификации в российских регионах будет продолжена.

Он подчеркнул, что для граждан программа будет действовать на постоянной основе.

Путин также поставил задачу в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье.