МВД выплатит 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать маньяка из Череповца

МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в поимке подозреваемого в серии изнасилований и убийств в Череповце.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

Серия убийств и изнасилований продолжалась в Череповце с 1992 по 2011 год. Жертвами маньяка стали девушки в возрасте от 16 до 33 лет. По информации СУ СК по Вологодской области, известно о 14 преступлениях.

В период совершения преступлений у преступника была короткая стрижка с проплешинами на затылке либо и вовсе отдельные участки седых волос.

«Исходя из психологического портрета, мужчина склонен коллекционировать предметы женского белья», — отмечают в МВД.

Сейчас вероятному преступнику, предположительно, от 58 до 78 лет.