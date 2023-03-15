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МВД выплатит 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать маньяка из Череповца

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МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в поимке подозреваемого в серии изнасилований и убийств в Череповце.
МВД выплатит 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать маньяка из Череповца
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

Серия убийств и изнасилований продолжалась в Череповце с 1992 по 2011 год. Жертвами маньяка стали девушки в возрасте от 16 до 33 лет. По информации СУ СК по Вологодской области, известно о 14 преступлениях.

В период совершения преступлений у преступника была короткая стрижка с проплешинами на затылке либо и вовсе отдельные участки седых волос.

«Исходя из психологического портрета, мужчина склонен коллекционировать предметы женского белья», — отмечают в МВД.

Сейчас вероятному преступнику, предположительно, от 58 до 78 лет.

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