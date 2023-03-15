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Минпромторг России направил Минобороны перечень работников ОПК для отсрочки от призыва

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Минпромторг России направил в Минобороны перечень востребованных работников ОПК призывного возраста, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, для предоставления отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году.
Минпромторг России направил Минобороны перечень работников ОПК для отсрочки от призыва
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решён в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос об отсрочке от призыва в армию для специалистов ОПК прорабатывается.

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