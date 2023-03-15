Минпромторг России направил Минобороны перечень работников ОПК для отсрочки от призыва
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«В адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решён в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос об отсрочке от призыва в армию для специалистов ОПК прорабатывается.