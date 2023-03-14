«Движение первых» запускает новые проекты
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Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Перед нами стоят две важные задачи: первая — создать пространство для развития и самореализации каждого подростка в нашей стране и вторая — помочь ребятам в формировании сообществ, развивающих позитивные практики. Именно эти задачи решают наши проекты», — сказал Гуров.
В частности, 28 марта стартует проект «Мы — Граждане России!» в десяти пилотных регионах.
Также запланирована всероссийская игра «Зарница 2.0». Проект «Гражданская наука» запустят 3 апреля.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что проект «Наставничество» запускают в Удмуртии в Год молодёжи.