«Движение первых» запускает новые проекты

«Движение первых» в 2023 году запустит ряд новых проектов, заявил председатель правления Григорий Гуров.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Перед нами стоят две важные задачи: первая — создать пространство для развития и самореализации каждого подростка в нашей стране и вторая — помочь ребятам в формировании сообществ, развивающих позитивные практики. Именно эти задачи решают наши проекты», — сказал Гуров.

В частности, 28 марта стартует проект «Мы — Граждане России!» в десяти пилотных регионах.

Также запланирована всероссийская игра «Зарница 2.0». Проект «Гражданская наука» запустят 3 апреля.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что проект «Наставничество» запускают в Удмуртии в Год молодёжи.