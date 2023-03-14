В Альянсе турагентств спрогнозировали рост турпотока из России в Китай
- AP
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«Как известно, уже более трёх лет не было рейсов в Китай и выдачи виз. Естественно, сейчас мы ожидаем огромный отложенный спрос, учитывая, что из России нет прямых рейсов ни в Корею, ни в Японию, ни во Вьетнам, ни в Индонезию», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, из Пекина, например, есть рейсы по всей Азии.
Как считает Мкртчян, многие российские туристы поедут и на Хайнань.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры могут пользоваться большой популярностью среди россиян.