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ТАСС: два человека пострадали в результате подрыва автомобиля в Мелитополе

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Два человека пострадали в результате подрыва автомобиля в Мелитополе, их увезли в больницу, сообщили журналистам в экстренных службах региона.
ТАСС: два человека пострадали в результате подрыва автомобиля в Мелитополе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Взрыв автомобиля в Мелитополе произошёл в 18:30 в районе Кировского рынка. По уточнённым данным, пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба госпитализированы», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Он отметил, что было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Ранее появилась информация, что в Мелитополе был слышен мощный взрыв.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позднее уточнил, что в районе рынка на улице Кирова взорвался автомобиль.

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