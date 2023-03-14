ТАСС: два человека пострадали в результате подрыва автомобиля в Мелитополе

Два человека пострадали в результате подрыва автомобиля в Мелитополе, их увезли в больницу, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«Взрыв автомобиля в Мелитополе произошёл в 18:30 в районе Кировского рынка. По уточнённым данным, пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба госпитализированы», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Он отметил, что было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Ранее появилась информация, что в Мелитополе был слышен мощный взрыв.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позднее уточнил, что в районе рынка на улице Кирова взорвался автомобиль.