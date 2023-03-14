Узнать больше

Минфин России опроверг данные о планах выпустить «патриотические» облигации

Короткая ссылка
Министерство финансов России опровергло данные о планах выпустить «патриотические» облигации.
Минфин России опроверг данные о планах выпустить «патриотические» облигации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее СМИ сообщили, что в предложениях, направленных Минфином в кабмин в конце февраля, содержится инициатива о выпуске «патриотических» облигаций.

В пресс-службе министерства заявили, что Минфин не предлагал и не готовит выпуск подобных облигаций.

Уточняется, что данный вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, но детали не прорабатывались.

В Минфине добавили, что в настоящее время есть широкая линейка возможностей для инвестиций для россиян, дополнительные инструменты не нужны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить