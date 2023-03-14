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На реализацию проектов оренбургских НКО направят более 8,5 млн рублей

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Президентский Фонд культурных инициатив поддержал 11 проектов некоммерческих организаций из Оренбургской области. Они получат более 8,5 млн рублей.
На реализацию проектов оренбургских НКО направят более 8,5 млн рублей
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  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

В частности, фонд поддержки развития культуры, образования и туризма «Открытая книга» создаст мобильные мини-библиотеки для ДНР и ЛНР.

АНО «Центр разработки адаптивной одежды для людей с ОВЗ» организует мероприятия для социализации и развития творческих способностей детей с нарушениями зрения.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.

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