На реализацию проектов оренбургских НКО направят более 8,5 млн рублей

Президентский Фонд культурных инициатив поддержал 11 проектов некоммерческих организаций из Оренбургской области. Они получат более 8,5 млн рублей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

В частности, фонд поддержки развития культуры, образования и туризма «Открытая книга» создаст мобильные мини-библиотеки для ДНР и ЛНР.

АНО «Центр разработки адаптивной одежды для людей с ОВЗ» организует мероприятия для социализации и развития творческих способностей детей с нарушениями зрения.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.