Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК
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Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.
«Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств.
В декабре Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.
Возглавил рабочую группу секретарь генсовета «Единой России» Турчак.