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Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК

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Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

«Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств.

В декабре Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Возглавил рабочую группу секретарь генсовета «Единой России» Турчак.

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