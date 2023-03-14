Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК

Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

«Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств.

В декабре Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Возглавил рабочую группу секретарь генсовета «Единой России» Турчак.