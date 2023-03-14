Форум «Новый мир. Новая индустриализация» пройдёт 4—5 апреля в Москве
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Об этом сообщает ФАН.
Среди участников — промышленники, экономисты, политологи, представители органов власти, научного и бизнес-сообществ, а также эксперты из Германии, Индии, Китая, ОАЭ.
«Мир изменился, перед Россией стоят важные масштабные задачи, напрямую связанные с проведением более самостоятельной экономической политики и новой индустриализации», — заявил президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.
Ранее сообщалось, что форум «Биржевой товарный рынок — 2023» пройдёт в Москве 29 марта.