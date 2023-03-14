Форум «Новый мир. Новая индустриализация» пройдёт 4—5 апреля в Москве

Московский экономический форум «Новый мир. Новая индустриализация» будет проходить 4 и 5 апреля.

Об этом сообщает ФАН.

Среди участников — промышленники, экономисты, политологи, представители органов власти, научного и бизнес-сообществ, а также эксперты из Германии, Индии, Китая, ОАЭ.

«Мир изменился, перед Россией стоят важные масштабные задачи, напрямую связанные с проведением более самостоятельной экономической политики и новой индустриализации», — заявил президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

Ранее сообщалось, что форум «Биржевой товарный рынок — 2023» пройдёт в Москве 29 марта.