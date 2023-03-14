Специалист Куликов прокомментировал меры по снижению налоговой нагрузки для IT-компаний

Член экспертного совета по цифровой экономике при Государственной думе, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов прокомментировал инициативы по снижению налоговой нагрузки для IT-компаний.

«Нулевая ставка налога на прибыль в целом имеет значение для IT-компаний, но при условии внесения в законопроект комплекса оговорок. Не все же отраслевые структуры могут получать подобные льготы, они должны касаться только компаний, которые зарегистрированы в России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, большой вопрос, где работают сотрудники — дома, в офисе или за рубежом.

«Задачей России является сохранение и подготовка новых IT-специалистов», — добавил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что число промышленных площадок в Москве увеличилось до 3,5 тыс., при этом каждое третье предприятие — высокотехнологичное.