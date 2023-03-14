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В РСТ высказались о перспективах туристического потенциала Китая

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что туры могут пользоваться большой популярностью среди россиян.
В РСТ высказались о перспективах туристического потенциала Китая
  • AP
  • © Sergey SHESTAK

«Сейчас мы ждём безвизового группового режима, который существовал ранее. Основной поток туристов путешествовал именно по этому режиму: как поток китайских туристов в Россию, так и российских в Китай. Этот режим в процессе технического согласования», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, классические визы можно будет получить с 15 марта.

Также Горин отметил, что ещё один вопрос — это авиаперевозки, которые должны стать более доступными.

«Мы очень надеемся, что рейсы полетят на Хайнань, до пандемии это направление было востребовано среди россиян», — добавил эксперт.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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