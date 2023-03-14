В РСТ высказались о перспективах туристического потенциала Китая

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что туры могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

«Сейчас мы ждём безвизового группового режима, который существовал ранее. Основной поток туристов путешествовал именно по этому режиму: как поток китайских туристов в Россию, так и российских в Китай. Этот режим в процессе технического согласования», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, классические визы можно будет получить с 15 марта.

Также Горин отметил, что ещё один вопрос — это авиаперевозки, которые должны стать более доступными.

«Мы очень надеемся, что рейсы полетят на Хайнань, до пандемии это направление было востребовано среди россиян», — добавил эксперт.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.