В РСТ высказались о перспективах туристического потенциала Китая
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«Сейчас мы ждём безвизового группового режима, который существовал ранее. Основной поток туристов путешествовал именно по этому режиму: как поток китайских туристов в Россию, так и российских в Китай. Этот режим в процессе технического согласования», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, классические визы можно будет получить с 15 марта.
Также Горин отметил, что ещё один вопрос — это авиаперевозки, которые должны стать более доступными.
«Мы очень надеемся, что рейсы полетят на Хайнань, до пандемии это направление было востребовано среди россиян», — добавил эксперт.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.