Депутат Госдумы Гулин досрочно снимает с себя полномочия из-за перехода на другую работу
- РИА Новости
- © Пресс-служба Госдумы РФ
Он не уточнил, куда именно переходит работать.
При этом Гулин сообщил, что продолжит реализовывать принципы партии «на земле».
«Принцип «Новых людей»: 20% теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти», — цитирует его РИА Новости.
В думской электронной базе опубликован проект постановления о прекращении полномочий депутата.