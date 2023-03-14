Узнать больше

Депутат Госдумы Гулин досрочно снимает с себя полномочия из-за перехода на другую работу

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин досрочно снимает с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы.
Депутат Госдумы Гулин досрочно снимает с себя полномочия из-за перехода на другую работу
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

Он не уточнил, куда именно переходит работать.

При этом Гулин сообщил, что продолжит реализовывать принципы партии «на земле».

«Принцип «Новых людей»: 20% теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти», — цитирует его РИА Новости.

В думской электронной базе опубликован проект постановления о прекращении полномочий депутата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить