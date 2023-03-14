Депутат Госдумы Гулин досрочно снимает с себя полномочия из-за перехода на другую работу

Депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин досрочно снимает с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы.

Он не уточнил, куда именно переходит работать.

При этом Гулин сообщил, что продолжит реализовывать принципы партии «на земле».

«Принцип «Новых людей»: 20% теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти», — цитирует его РИА Новости.

В думской электронной базе опубликован проект постановления о прекращении полномочий депутата.