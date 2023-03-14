«Мострансавто»: более 562 тысяч поездок до аэропортов совершили пассажиры с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Уточняется, что самым популярным маршрутом стал №441 «Жуковский — метро «Котельники». Им воспользовались почти 200 тыс. раз. Автобусами №48 «станция Лобня — Шереметьево — Дубровки» — более 121 тыс. раз, №1 «улица Лацкова — Наркомвод» — свыше 70 тыс. раз.
Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — более 224 тыс. раз. Ещё 129 тыс. транзакций провели по картам «Стрелка» и «Тройка».
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.