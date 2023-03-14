Узнать больше

«Мострансавто»: более 562 тысяч поездок до аэропортов совершили пассажиры с начала года

Короткая ссылка
В Минтрансе Московской области сообщили, что пассажиры «Мострансавто» доехали до аэропортов свыше 562 тыс. раз с начала 2023 года. Компания обслуживает девять таких маршрутов до Шереметьева, Внукова и Жуковского.
«Мострансавто»: более 562 тысяч поездок до аэропортов совершили пассажиры с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что самым популярным маршрутом стал №441 «Жуковский — метро «Котельники». Им воспользовались почти 200 тыс. раз. Автобусами №48 «станция Лобня — Шереметьево — Дубровки» — более 121 тыс. раз, №1 «улица Лацкова — Наркомвод» — свыше 70 тыс. раз.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — более 224 тыс. раз. Ещё 129 тыс. транзакций провели по картам «Стрелка» и «Тройка».

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить