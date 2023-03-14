«Мострансавто»: более 562 тысяч поездок до аэропортов совершили пассажиры с начала года

В Минтрансе Московской области сообщили, что пассажиры «Мострансавто» доехали до аэропортов свыше 562 тыс. раз с начала 2023 года. Компания обслуживает девять таких маршрутов до Шереметьева, Внукова и Жуковского.

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что самым популярным маршрутом стал №441 «Жуковский — метро «Котельники». Им воспользовались почти 200 тыс. раз. Автобусами №48 «станция Лобня — Шереметьево — Дубровки» — более 121 тыс. раз, №1 «улица Лацкова — Наркомвод» — свыше 70 тыс. раз.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — более 224 тыс. раз. Ещё 129 тыс. транзакций провели по картам «Стрелка» и «Тройка».

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.