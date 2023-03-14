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Госдума приняла закон о колонии до 12 лет за незаконный экспорт оружия иностранцам

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Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей за незаконный экспорт из России или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Госдума приняла закон о колонии до 12 лет за незаконный экспорт оружия иностранцам
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет РИА Новости, незаконный экспорт из России или передача иностранному лицу вооружения или военной техники, товаров или технологий будет наказываться лишением свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения, а также в отношении оружия массового поражения или технологий для его создания, деяние повлечёт лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

В случае если преступление совершено организованной группой, виновных будет ждать лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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