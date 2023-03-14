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Около 6,5 млн карт «Тройка» с российским чипом выпустят в Москве в 2023 году

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Порядка 6,5 млн карт «Тройка», оснащённых российским чипом, поступит в течение 2023 года в кассы и автоматы по продаже билетов Московского метрополитена.
Около 6,5 млн карт «Тройка» с российским чипом выпустят в Москве в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сейчас ведём работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать ещё больше билетных решений. Ещё в 2019 году мы сделали правильную инвестицию и получили результат — современную и безопасную отечественную технологию, которая обеспечивает стабильную работу билетной системы в транспорте», — прокомментировал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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