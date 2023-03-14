В Москве спрос на услуги тренажёрных залов снизился на 9% в феврале
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Об этом пишет «Москва 24».
В целом по России средний чек на фитнес-услуги и занятия в тренажёрных залах за февраль составил 3343 рубля, это на 3% выше, чем в аналогичный период в прошлом году.
В столице же чек на фитнес-услуги и занятия в тренажёрных залах в феврале в среднем равнялся 4723 рублям, что на 8% ниже, чем годом ранее. Число покупок таких услуг в Москве снизилось на 9%.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).