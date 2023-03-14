Узнать больше

В Москве спрос на услуги тренажёрных залов снизился на 9% в феврале

Короткая ссылка
Аналитики «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД») провели исследование и выяснили, что спрос на приобретение услуг фитнес-клубов и тренажёрных залов в столице снизился на 9% в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В Москве спрос на услуги тренажёрных залов снизился на 9% в феврале
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Москва 24».

В целом по России средний чек на фитнес-услуги и занятия в тренажёрных залах за февраль составил 3343 рубля, это на 3% выше, чем в аналогичный период в прошлом году.

В столице же чек на фитнес-услуги и занятия в тренажёрных залах в феврале в среднем равнялся 4723 рублям, что на 8% ниже, чем годом ранее. Число покупок таких услуг в Москве снизилось на 9%.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить