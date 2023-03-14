В Москве спрос на услуги тренажёрных залов снизился на 9% в феврале

Аналитики «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД») провели исследование и выяснили, что спрос на приобретение услуг фитнес-клубов и тренажёрных залов в столице снизился на 9% в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом пишет «Москва 24».

В целом по России средний чек на фитнес-услуги и занятия в тренажёрных залах за февраль составил 3343 рубля, это на 3% выше, чем в аналогичный период в прошлом году.

В столице же чек на фитнес-услуги и занятия в тренажёрных залах в феврале в среднем равнялся 4723 рублям, что на 8% ниже, чем годом ранее. Число покупок таких услуг в Москве снизилось на 9%.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).