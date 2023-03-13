В ДНР построят экопромпарк по переработке строительных и медицинских отходов

В ДНР планируют построить экопромышленный парк с заводами по переработке строительных и медицинских отходов.

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Об этом сообщает телеканал «360». Российский экологический оператор (РЭО) прорабатывает технологические решения и варианты предоставления мер поддержки. «В Мариуполе планируется создание крупного экопромышленного парка, включающего объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов, а также обеспечивающего вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья при производстве промышленной продукции», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.