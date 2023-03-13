В ДНР построят экопромпарк по переработке строительных и медицинских отходов
- Gettyimages.ru
- © AzmanL
Об этом сообщает телеканал «360».
Российский экологический оператор (РЭО) прорабатывает технологические решения и варианты предоставления мер поддержки.
«В Мариуполе планируется создание крупного экопромышленного парка, включающего объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов, а также обеспечивающего вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья при производстве промышленной продукции», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.