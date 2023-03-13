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В Москве рассказали о ходе реконструкции Дмитровского путепровода

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Реконструкция Дмитровского путепровода проходит без перекрытия движения по основному ходу шоссе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве рассказали о ходе реконструкции Дмитровского путепровода

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Дмитровский путепровод, построенный в 1965 году, исчерпал свои физические возможности, и в 2020 году мы приняли решение о его реконструкции. Сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровке. Это невозможно. Поэтому вначале построили временный путепровод, сейчас строим основной», — рассказал Собянин.

Основные работы должны быть завершены до конца 2023 года.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства, всего предусмотрено строительство и реконструкция 2 км дорог, включая путепровод протяжённостью 312 м.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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