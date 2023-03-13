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В Удмуртии рассказали о мерах поддержки догазификации в 2023 году

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В Удмуртии более 1500 человек смогут получить субсидию на строительство газовых сетей внутри участка собственника и покупку газоиспользующего оборудования в 2023 году, заявил на аппаратном совещании министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришат Ибрагимов.
В Удмуртии рассказали о мерах поддержки догазификации в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

На выплату субсидий направят почти 150 млн рублей.

«Размер субсидии составляет не более 100 тыс. рублей на одно домовладение однократно на покупку газоиспользующего оборудования и на проведение работ внутри земельных участков», — отметил Ибрагимов.

По его словам, если сумма по договору превышает размер субсидии, то нужно выплатить разницу за счёт собственных средств.

Также стало известно, что в Волгоградской области в 2023 году газифицируют 20 населённых пунктов, передают novostivolgograda.ru. По вопросам реализации программы газификации региона губернатор Андрей Бочаров провёл оперативное совещание.

Глава региона поручил довести уровень газификации до 98% к 2027 году.

Ранее сообщалось, что более 770 км газопроводов построят в Подмосковье по президентскому проекту в 2023 году.

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