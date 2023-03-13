В Подмосковье построят четыре парка экипировки поездов для МЦД-3 и МЦД-4
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу МЖД.
«Новые парки возводятся на крупных станциях радиальных направлений, чтобы обслуживать возрастающий парк подвижного состава», — заявил начальник МЖД Валерий Танаев.
В парках построят инфраструктурные объекты вспомогательного и инженерного назначения. Также предусмотрено строительство административно-бытовых зданий.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье совершено 111 млн поездок в общественном транспорте с начала года.