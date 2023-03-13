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В Подмосковье построят четыре парка экипировки поездов для МЦД-3 и МЦД-4

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На третьем и четвёртом Московских центральных диаметрах на территории Московской области построят четыре парка экипировки поездов.
В Подмосковье построят четыре парка экипировки поездов для МЦД-3 и МЦД-4
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Новые парки возводятся на крупных станциях радиальных направлений, чтобы обслуживать возрастающий парк подвижного состава», — заявил начальник МЖД Валерий Танаев.

В парках построят инфраструктурные объекты вспомогательного и инженерного назначения. Также предусмотрено строительство административно-бытовых зданий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье совершено 111 млн поездок в общественном транспорте с начала года.

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