Путин в ходе поездки в Бурятию 14 марта посетит авиазавод в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Бурятию во вторник, 14 марта, посетит авиазавод в Улан-Удэ. Об этом сообщили в Кремле.

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«14 марта президент совершит рабочую поездку в Республику Бурятия. Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание по вопросам реализации программы развития городов Дальнего Востока. Ранее стало известно, что российский лидер планирует провести на текущей неделе оперативное совещание с членами Совета безопасности.