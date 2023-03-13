Путин в ходе поездки в Бурятию 14 марта посетит авиазавод в Улан-Удэ
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«14 марта президент совершит рабочую поездку в Республику Бурятия. Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание по вопросам реализации программы развития городов Дальнего Востока.
Ранее стало известно, что российский лидер планирует провести на текущей неделе оперативное совещание с членами Совета безопасности.