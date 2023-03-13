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Путин в ходе поездки в Бурятию 14 марта посетит авиазавод в Улан-Удэ

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Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Бурятию во вторник, 14 марта, посетит авиазавод в Улан-Удэ. Об этом сообщили в Кремле.
Путин в ходе поездки в Бурятию 14 марта посетит авиазавод в Улан-Удэ
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«14 марта президент совершит рабочую поездку в Республику Бурятия. Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание по вопросам реализации программы развития городов Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что российский лидер планирует провести на текущей неделе оперативное совещание с членами Совета безопасности.

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