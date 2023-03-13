Минюст России включил литовскую организацию «Лига свободных наций» в перечень нежелательных
- РИА Новости
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Об этом говорится на сайте ведомства.
Ранее Генпрокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International** со штаб-квартирой в Берлине нежелательной на территории страны.
* «Лига свободных наций» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.02.2023.
** Transparеncy International — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2023.