Минюст России включил литовскую организацию «Лига свободных наций» в перечень нежелательных

Российское Министерство юстиции приняло решение о включении литовской организации «Лига свободных наций»* в перечень нежелательных на территории России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International** со штаб-квартирой в Берлине нежелательной на территории страны.

* «Лига свободных наций» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.02.2023.

** Transparеncy International — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2023.