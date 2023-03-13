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Минюст России включил литовскую организацию «Лига свободных наций» в перечень нежелательных

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Российское Министерство юстиции приняло решение о включении литовской организации «Лига свободных наций»* в перечень нежелательных на территории России.
Минюст России включил литовскую организацию «Лига свободных наций» в перечень нежелательных
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International** со штаб-квартирой в Берлине нежелательной на территории страны.

* «Лига свободных наций» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.02.2023.

** Transparеncy International — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2023.

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