Уголовное дело возбуждено после остановки движения на участке БКЛ из-за земельных работ
- РИА Новости
Как сообщил Департамент транспорта Москвы, «незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой» привели к остановке движения поездов метро».
«Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном компанией «Донстрой» были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», — сообщил департамент в Telegram.
После этого Московский метрополитен обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку и возбудить дело по этому поводу.
Строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.
О возбуждении уголовного дела заявила пресс-служба столичного главка СК.
Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации, отметили там.