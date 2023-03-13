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Уголовное дело возбуждено после остановки движения на участке БКЛ из-за земельных работ

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после того, как в Москве на участке Большой кольцевой линии метро пришлось приостановить движение поездов из-за несогласованных бурильных работ над тоннелем метро.
Уголовное дело возбуждено после остановки движения на участке БКЛ из-за земельных работ
  • РИА Новости

Как сообщил Департамент транспорта Москвы, «незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой» привели к остановке движения поездов метро».

«Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном компанией «Донстрой» были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», — сообщил департамент в Telegram.

После этого Московский метрополитен обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку и возбудить дело по этому поводу.

Строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.

О возбуждении уголовного дела заявила пресс-служба столичного главка СК.

Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации, отметили там.

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