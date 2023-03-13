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Исследование: в России спрос на электрокары вырос на 90% в феврале

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По данным «Автостата», в феврале 2023 года жители России приобрели электромобилей на 90% больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го.
Исследование: в России спрос на электрокары вырос на 90% в феврале
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает Nation News.

Как уточняется, общие продажи электрокаров составили 550 штук. Наиболее популярным оказался отечественный седан Evolute i-Pro — его приобрели 117 раз.

Повышенным спросом также пользовались VW ID.4 (82 проданных авто) и Tesla Model Y (59 машин).

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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