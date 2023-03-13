Исследование: в России спрос на электрокары вырос на 90% в феврале
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Об этом сообщает Nation News.
Как уточняется, общие продажи электрокаров составили 550 штук. Наиболее популярным оказался отечественный седан Evolute i-Pro — его приобрели 117 раз.
Повышенным спросом также пользовались VW ID.4 (82 проданных авто) и Tesla Model Y (59 машин).
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.