Исследование: в России спрос на электрокары вырос на 90% в феврале

По данным «Автостата», в феврале 2023 года жители России приобрели электромобилей на 90% больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го.

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Об этом сообщает Nation News. Как уточняется, общие продажи электрокаров составили 550 штук. Наиболее популярным оказался отечественный седан Evolute i-Pro — его приобрели 117 раз. Повышенным спросом также пользовались VW ID.4 (82 проданных авто) и Tesla Model Y (59 машин). Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.