В России за последние сутки госпитализировали 619 человек с коронавирусом

В России за последние сутки госпитализировали 619 человек, у которых выявили коронавирус. Накануне в больницы попали 758 человек.

«Госпитализировано 619 человек, на 18,3% меньше по сравнению с 12 марта; выписано в связи с выздоровлением 9476 человек, на 15,5% меньше по сравнению с 12 марта», — сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего выявлено 10 268 новых случаев COVID-19, подтверждено 34 летальных исхода.

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.