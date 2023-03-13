ТАСС: в отношении журналиста Андрея Караулова возбудили дело о клевете на Михалкова

В отношении журналиста Андрея Караулова возбудили дело о клевете на режиссёра Никиту Михалкова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление Михалкова, которого Караулов обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.

«В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков», — рассказал собеседник агентства.

В ноябре 2022 года появилась информация, что Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова.

Ранее Караулов сообщил, что в его доме проводится обыск, а следственные действия проводятся по уголовному делу, возбуждённому по статье «Клевета».