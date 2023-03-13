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Проект по повышению правовой грамотности среди пожилых стартовал в Москве

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В Москве представителям старшего поколения прочитают лекции о правовой грамотности в рамках проекта «Полезный час».
Проект по повышению правовой грамотности среди пожилых стартовал в Москве

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«С конца февраля центры московского долголетия совместно с Социальным фондом России запустили для горожан старшего возраста пилотный проект «Полезный час», который продлится до июня», — сказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

Участникам расскажут о льготах и порядке оформления определённых документов. Также в ходе лекций затронут тему получения пенсий и иных выплат.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.

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