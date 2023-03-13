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Бочкарёв: объём монолита станции «Кленовый бульвар» БКЛ равен конструктиву трёх станций метро

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При строительстве станционного комплекса «Кленовый бульвар» уложено более 90 тысяч кубометров бетона, что по объёму равно конструктиву трёх обычных станций, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: объём монолита станции «Кленовый бульвар» БКЛ равен конструктиву трёх станций метро

«Строительство станции «Кленовый бульвар» велось в котловане рекордной длины — 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов», — отметил Бочкарёв.

Он добавил, что протяжённость самой станции при этом составляет 191 метр.

По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» Константина Маслакова, строительство станционного комплекса в таком протяжённом котловане и в условиях водонасыщенных грунтов потребовало применения специальных методов.

«Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовали водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение. Кроме того, чтобы избежать смещения ограждающих конструкций внутрь котлована, мы смонтировали дополнительный пояс крепления», — сказал Маслаков.

Он добавил, что перегонный тоннель в сторону станции «Нагатинский затон», проходящий под Москвой-рекой, выполнен из тюбингов с металлоизоляцией.

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