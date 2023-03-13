Бочкарёв: объём монолита станции «Кленовый бульвар» БКЛ равен конструктиву трёх станций метро

При строительстве станционного комплекса «Кленовый бульвар» уложено более 90 тысяч кубометров бетона, что по объёму равно конструктиву трёх обычных станций, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство станции «Кленовый бульвар» велось в котловане рекордной длины — 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов», — отметил Бочкарёв.

Он добавил, что протяжённость самой станции при этом составляет 191 метр.

По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» Константина Маслакова, строительство станционного комплекса в таком протяжённом котловане и в условиях водонасыщенных грунтов потребовало применения специальных методов.

«Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовали водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение. Кроме того, чтобы избежать смещения ограждающих конструкций внутрь котлована, мы смонтировали дополнительный пояс крепления», — сказал Маслаков.

Он добавил, что перегонный тоннель в сторону станции «Нагатинский затон», проходящий под Москвой-рекой, выполнен из тюбингов с металлоизоляцией.