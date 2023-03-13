Исследование показало востребованность путешествий среди россиян минувшей зимой

По данным «Эвотора» и ЮKassa, с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го россияне больше тратили на путешествия по сравнению с зимой 2021—2022 годов.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Обороты площадок, которые продают билеты на поезда через ЮKassa, выросли на 82% год к году, количество покупок увеличилось на 61%, число покупателей — также на 61%. Средний чек стал на 13% больше и составил 3958 рублей.

Обороты сервисов по бронированию отелей в декабре — феврале выросли на 40% год к году, покупок стало на 56% больше.

Обороты турагентств, которые продают пакетные туры через ЮKassa, зимой 2022—2023 годов выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021—2022-го. Число покупок увеличилось на 25%, число покупателей — на 15%. Средний чек увеличился на 29% — до 25 540 рублей.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.