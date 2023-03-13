Узнать больше

Исследование показало востребованность путешествий среди россиян минувшей зимой

Короткая ссылка
По данным «Эвотора» и ЮKassa, с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го россияне больше тратили на путешествия по сравнению с зимой 2021—2022 годов.
Исследование показало востребованность путешествий среди россиян минувшей зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Eva Blanco / EyeEm

Об этом пишет «Газета.Ru».

Обороты площадок, которые продают билеты на поезда через ЮKassa, выросли на 82% год к году, количество покупок увеличилось на 61%, число покупателей — также на 61%. Средний чек стал на 13% больше и составил 3958 рублей.

Обороты сервисов по бронированию отелей в декабре — феврале выросли на 40% год к году, покупок стало на 56% больше.

Обороты турагентств, которые продают пакетные туры через ЮKassa, зимой 2022—2023 годов выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021—2022-го. Число покупок увеличилось на 25%, число покупателей — на 15%. Средний чек увеличился на 29% — до 25 540 рублей.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить