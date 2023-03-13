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Более 6,4 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите

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Министерство финансов Забайкальского края направит более 6,4 млн рублей на выплаты пострадавшим от взрыва газа жителям дома посёлка Антипиха в Чите.
Более 6,4 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

По последним данным, 176 человек получат по 10 тыс. рублей, 37 жителей — по 100 тыс., один человек по ущербу здоровья — 200 тыс. и ещё двое — по 400 тыс. рублей.

В результате взрыва газа два этажа пятиэтажного жилого дома получили повреждения, пострадали семь человек.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва.

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