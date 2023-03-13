Более 6,4 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.
По последним данным, 176 человек получат по 10 тыс. рублей, 37 жителей — по 100 тыс., один человек по ущербу здоровья — 200 тыс. и ещё двое — по 400 тыс. рублей.
В результате взрыва газа два этажа пятиэтажного жилого дома получили повреждения, пострадали семь человек.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва.