Минпромторг внёс в перечень товаров для параллельного импорта IKEA, игрушки и косметику

Товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень для параллельного импорта. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что также в список попали Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, возобновивших поставки в Россию.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.

В декабре прошлого года глава ФТС России Владимир Булавин сообщил о ввозе в страну 2,4 млн т товаров на сумму более $20 млрд по механизму параллельного импорта.