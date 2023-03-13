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Минпромторг внёс в перечень товаров для параллельного импорта IKEA, игрушки и косметику

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Товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень для параллельного импорта. Об этом пишут «Известия».
Минпромторг внёс в перечень товаров для параллельного импорта IKEA, игрушки и косметику
  • РИА Новости

Отмечается, что также в список попали Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, возобновивших поставки в Россию.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.

В декабре прошлого года глава ФТС России Владимир Булавин сообщил о ввозе в страну 2,4 млн т товаров на сумму более $20 млрд по механизму параллельного импорта.

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