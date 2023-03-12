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В России за сутки госпитализировали 758 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки в больницы попали 758 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1594 пациента с COVID-19.
В России за сутки госпитализировали 758 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 11 985 новых случаев заболевания коронавирусом.

Выписали в связи с выздоровлением 11 218 человек.

За сутки от последствий коронавируса скончались 37 человек.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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