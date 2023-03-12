Володин: точная дата выступления Мишустина в Госдуме будет известна на следующей неделе
- РИА Новости
Об этом Володин написал в Telegram.
«22—23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной думы, на котором с отчётом выступит председатель правительства», — заявил политик.
Володин также предложил читателям своего канала в комментариях задать вопросы, которые они считают важными обсудить в ходе отчёта правительства.
Ранее Володин уже отмечал, что отчёт правительства за 2022 год в Думе, предварительно, пройдёт с 21 по 23 марта.