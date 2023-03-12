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Володин: точная дата выступления Мишустина в Госдуме будет известна на следующей неделе

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что точная дата выступления премьер-министра России Михаила Мишустина в Думе будет известна на следующей неделе.
Володин: точная дата выступления Мишустина в Госдуме будет известна на следующей неделе
  • РИА Новости

Об этом Володин написал в Telegram.

«22—23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной думы, на котором с отчётом выступит председатель правительства», — заявил политик.

Володин также предложил читателям своего канала в комментариях задать вопросы, которые они считают важными обсудить в ходе отчёта правительства.

Ранее Володин уже отмечал, что отчёт правительства за 2022 год в Думе, предварительно, пройдёт с 21 по 23 марта.

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