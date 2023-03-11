В России за сутки госпитализировали 1594 пациента с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 12 241 новый случай заболевания коронавирусом.
Выписали в связи с выздоровлением 14 481 человека.
За сутки от последствий коронавируса скончались 42 человека.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.