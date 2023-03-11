Эксперт Джакония порекомендовал очищать память для ускорения работы телефона
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Он подчеркнул, что объём свободной памяти является главным фактором, от которого зависит скорость работы смартфона.
«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое», — приводит РИА Новости слова Джаконии.
Эксперт рассказал, что здесь хранятся системные и сохранённые файлы, данные игр, а также загруженный контент из интернета.
«Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объём свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — подытожил он.
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