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Эксперт Джакония порекомендовал очищать память для ускорения работы телефона

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Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония порекомендовал чистить память на телефоне не менее чем раз в месяц для того, чтобы поддерживать скорость его работы.
Эксперт Джакония порекомендовал очищать память для ускорения работы телефона
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что объём свободной памяти является главным фактором, от которого зависит скорость работы смартфона.

«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое», — приводит РИА Новости слова Джаконии.

Эксперт рассказал, что здесь хранятся системные и сохранённые файлы, данные игр, а также загруженный контент из интернета.

«Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объём свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — подытожил он.

Ранее киберэксперт Сергей Вакулин предупредил, что перегрев аккумулятора смартфона может привести к его поломке.

В свою очередь, учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

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