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В Казани прошли четвёртые Фиджитал Игры по дисциплине фиджитал-гонки

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В Казани состоялись четвёртые Фиджитал Игры по дисциплине фиджитал-гонки.
В Казани прошли четвёртые Фиджитал Игры по дисциплине фиджитал-гонки
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

В цифровой части участники соревновались в умении управлять виртуальным автомобилем Lada Kalina NFR R1 в симуляторе Assetto Corsa, а на физическом этапе был предусмотрен зимний картинг на специально подготовленной трассе с ледовым покрытием.

Серия соревнований по фиджитал-дисциплинам предшествует международному турниру «Игры будущего».

«Мы знаем, что уже 29 стран подтвердили свою заинтересованность в участии в турнире, и уверены, что этих стран будет гораздо больше. Мы видим огромный интерес как внутри нашей страны, так и со стороны международного сообщества», — заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Со своей стороны, министр спорта Олег Матыцин отметил, что цифровые технологии проникают почти во все отрасли жизни и спорт не должен оставаться в стороне.

«Мы фактически являемся локомотивом в этом направлении, потому что в фиджитале заложены спортивные принципы», — сказал он.

По его словам, речь идёт не о противопоставлении или какой-то конкурентной борьбе, а о гармонизации взаимодействия цифровых технологий, реального спорта и вовлечения молодёжи в это движение.

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