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«Россия сегодня» запустила Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

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Международная медиагруппа «Россия сегодня» запустила конкурс фоторабот из зоны проведения специальной военной операции. Заявки будут приниматься с 13 марта до 27 апреля.
«Россия сегодня» запустила Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
  • РИА Новости

Как отметил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселёв, главная цель конкурса — «создание военной фотохроники подвигов нашего времени, достоверно отражающей вклад нашего народа в неизбежную победу над неонацизмом и укрепление мира».

«Мы, в свою очередь, открываем двери всем журналистам российских СМИ. Предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографии», — сказал он.

Предусмотрены категории «Одиночная фотография» и «Фотографическая серия».

Церемония награждения состоится летом 2023 года.

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