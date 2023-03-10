«Россия сегодня» запустила Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
- РИА Новости
Как отметил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселёв, главная цель конкурса — «создание военной фотохроники подвигов нашего времени, достоверно отражающей вклад нашего народа в неизбежную победу над неонацизмом и укрепление мира».
«Мы, в свою очередь, открываем двери всем журналистам российских СМИ. Предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографии», — сказал он.
Предусмотрены категории «Одиночная фотография» и «Фотографическая серия».
Церемония награждения состоится летом 2023 года.