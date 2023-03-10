Из Удмуртии в зону СВО отправили две фуры гуманитарной помощи

Предприятия города Глазова в Удмуртии отправили в зону СВО две фуры досок, бруса и стройматериалов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Сегодня мы отправляем 60 кубических метров пиломатериалов – досок и бруса. Помимо этого, ещё лопаты, изолон в большом объёме, порядка 30 кубических метров, а также 30 казанов балезинского производства, около 100 килограммов гвоздей, саморезов, фольгированный изолон», — отметил начальник отдела мобилизационной работы и режима секретности администрации Глазова Андрей Данилов.

По его словам, груз планируют доставить в зону проведения спецоперации в ближайшие дни.

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